Hailey Bieber shfaqet në Coachella me stil dhe në mbështetje të Justin Bieber
Hailey Bieber është parë duke u relaksuar në Festivalin e Muzikës dhe Arteve Coachella, gjatë fundjavës, ku po merrte pjesë në aktivitete të markës së saj Rhode.
29-vjeçarja kishte veshur një fustan të shkurtër, ndërsa festonte të dielën pasdite.
Gjatë eventit, ajo u pa duke mbajtur në dorë një koktej me tekila dhe një mini hamburger, duke shijuar atmosferën e festivalit, shkruan DailyMail.
Fustani i saj ishte një vintage nga Christian Dior (1998), prej mëndafshi dhe dantelle në nuanca të verdhë kanarine dhe rozë fuksi, i siguruar nga stilistja Dani Michelle. Pamjen e kompletoi me taka blu metalike, lëkurë të nxirë dhe një gjerdan ari.
Hailey ishte në Coachella për të mbështetur bashkëshortin e saj Justin Bieber, i cili performoi në skenë me një set që përfshinte këngë të reja dhe hite të mëparshme, si “Baby” dhe “I’m the One”.
Çifti ka djalin e tyre, Jack Blues. Në festival ishin të pranishme edhe Kendall dhe Kylie Jenner, si dhe Kourtney Kardashian me Travis Barker. Mes të ftuarve ishte edhe Katy Perry, ndërsa Justin Trudeau u pa në publik.
Justin Bieber pritet të rikthehet si kryesues i fundjavës së dytë të Coachella-s më 18 prill, ndërsa sipas burimeve, Hailey ka luajtur rol të madh në vendimin e tij për të marrë këtë angazhim dhe ka qenë shumë mbështetëse ndaj rikthimit të tij në skenë. /Telegrafi/