Grupi i Gretës dhe Stenaldo shkojnë në nominim, njëri nga banorët do të lërë sonte shtëpinë e BBVA-së
Një televotim është hapur gjatë ditës së sotme, pas një vendimi të marrë nga Vëllai i Madh. Si pasojë, grupi i Gretës është dërguar në nominim.
Ky grup përfshin banorët: Baby G, Artanin, DJ Gimbon, Inën, Stelinën, Artanin dhe Krusitën.
Vendimi erdhi pasi grupi nuk respektoi udhëzimet e Vëllait të Madh për zhvillimin e provave të vallëzimit, duke ndikuar në penalizimin e gjithë grupit.
Sidoqoftë, këtij nominimi [jashtë grupit] iu është bashkuar edhe Stenaldo, si pasojë e sjelljes që pati ndaj Rogertit, pas ofendimeve të rënda që ky i fundit i drejtoi gjatë ditës së sotme.
Situata mes dy banorëve krijoi tension të lartë brenda shtëpisë.
Sipas njoftimit të bërë nga moderatori Ledion Liço, njëri prej këtyre banorëve do të largohet nga shtëpia që sonte, në bazë të votave të publikut. Televotimi mbetet i hapur dhe pritet të sjellë një tjetër vendim të fortë nga publiku.