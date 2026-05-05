Gjiganti i Ligës Premier me ofertë prej 100 milionë eurosh për Endrick
Arsenali po përgatit një ofertë të bujshme prej 100 milionë eurosh për sulmuesin brazilian Endrick, i cili është në pronësi të Real Madridi dhe aktualisht po shkëlqen në huazim te Olympique Lyonnais.
Drejtuesit e klubit londinez kanë ndryshuar strategjinë e tyre në kërkim të një sulmuesi kryesor, duke hequr dorë nga pista për Julian Alvarez për shkak të vështirësive në negociata me Atletico Madrid dhe preferencës së lojtarit për një transferim tjetër.
Trajneri Mikel Arteta kërkon një golashënues që të rrisë konkurrencën në sulm dhe të mbushë boshllëkun që pritet të lërë largimi i Gabriel Jesus.
Performancat e fundit të Endrick në Francë kanë rritur ndjeshëm interesin ndaj tij, ndërsa drejtori sportiv Andrea Berta po e ndjek nga afër zhvillimin e tij, duke e konsideruar si një investim afatgjatë për dominim në futbollin evropian.
Megjithatë, Florentino Perez dhe drejtuesit e Real Madridit nuk janë të gatshëm ta lëshojnë lehtë lojtarin.
Plani aktual i klubit madrilen është rikthimi i tij në skuadër për sezonin 2026/27, por oferta e majme nga Anglia mund të krijojë dilema.
Forma e tij e mirë në Ligue 1 ka rritur vlerën në treg dhe ka dëshmuar se është gati për nivelet më të larta të konkurrencës.
Nga ana tjetër, Arsenali synon të veprojë shpejt nëse hapet mundësia për transferim, duke qenë se një tjetër huazim nuk është në planet e Real Madridit.
Vetë lojtari ka mbajtur një qëndrim të kujdesshëm për të ardhmen, duke theksuar se është i fokusuar te objektivat me Lyon, por pa përjashtuar opsione të reja.
Klubi londinez e sheh Endrick si një figurë kyçe për projektin e tij afatgjatë, një lojtar që mund të bëhet lider në repartin ofensiv për dekadën e ardhshme.
Cilësitë e tij fuqia, instinkti për gol dhe pjekuria në moshë të re përputhen me stilin dinamik të Artetës dhe ambiciet e Arsenalit për të arritur majat e futbollit evropian.
Me një situatë të hapur në afatin kalimtar dhe interes të madh nga disa klube elitare, vera pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e talentit brazilian.
Nëse transferimi realizohet, kjo do të ishte një nga lëvizjet më të rëndësishme që mund të ndikojë në balancat e futbollit evropian në vitet në vijim. /Telegrafi/