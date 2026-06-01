Liverpooli gati të paguaj 100 milionë euro për talentin e Bundesligës
Liverpooli po përgatitet për një nga transferimet më të bujshme të kësaj vere, me talentin e Leipzigut, Yan Diomande, që është shndërruar në një nga emrat më të përfolur në tregun evropian të futbollit.
Sulmuesi anësor nga Bregu i Fildishtë, vetëm 19 vjeç, ka tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha të kontinentit pas një sezoni mbresëlënës në Bundesliga, ku spikati me shpejtësinë, aftësinë në duelet një kundër një dhe kontributin e tij në gola e asistime.
Sipas raportimeve, Liverpooli e ka vendosur Diomanden në krye të listës së objektivave për repartin ofensiv dhe është i gatshëm të paraqesë një ofertë që mund të arrijë deri në 100 milionë euro.
Klubi anglez e sheh të riun afrikan si profilin ideal për të forcuar sulmin dhe për të marrë një rol të rëndësishëm në projektin afatgjatë të ekipit.
Megjithatë, Leipzigu nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga një prej aseteve më të çmuara të skuadrës.
Drejtuesit e klubit gjerman kanë vendosur një vlerësim prej të paktën 100 milionë eurosh për të nisur negociatat, duke e bërë këtë një nga operacionet më të kushtueshme të afatit kalimtar.
Burime pranë klubit anglez bëjnë të ditur se kontaktet me përfaqësuesit e lojtarit tashmë kanë nisur dhe Liverpooli po punon për të siguruar avantazh ndaj rivalëve të tjerë të interesuar.
“The Reds” synojnë ta bindin Diomanden me një rol qendror në skuadër dhe me perspektivën për t’u bërë një nga figurat kryesore të sulmit në vitet e ardhshme.
Në garë për nënshkrimin e tij mbetet edhe Paris Saint-Germaini, i cili e vlerëson lart potencialin e futbollistit dhe e konsideron një përforcim ideal për projektin sportiv të klubit francez.
Megjithatë, Liverpooli aktualisht shihet si favoriti kryesor për të siguruar shërbimet e talentit nga Bregu i Fildishtë.
Me moshën e re dhe potencialin e madh për zhvillim, Diomande konsiderohet si një nga lojtarët më premtues të brezit të tij.
Pikërisht këto cilësi kanë bërë që klubet elitare evropiane të monitorojnë nga afër situatën e tij, ndërsa Liverpooli duket i gatshëm të bëjë një investim rekord për ta sjellë në “Anfield”.
Nëse marrëveshja realizohet, Yan Diomande mund të bëhet një nga transferimet më të shtrenjta të verës dhe një nga yjet e ardhshëm të Ligës Premier. /Telegrafi/