Getinjo zbulon lidhjen e re të dashurisë
Reperi i njohur shqiptar, Getinjo, ka ndezur kuriozitetin e fansave pas një postimi të fundit në InstaStory.
Ai ka publikuar një foto pranë një vajze, por fytyra mbetet e fshehtë, duke ruajtur privatësinë e saj.
Ky duket se është njoftimi për një lidhje të re romantike nga reperi pas një kohe të gjatë.
Foto: Instagram
E fundit lidhje publike e tij ishte me Vivien Thano, raport që nisi gjatë pjesëmarrjes në Big Brother VIP Kosova.
Tashmë kurioziteti ka nisur për identitetin e vajzës që i ka rrëmbyer zemrën artistit ferizajas.
Postimi duket të tregojë një kapitull të ri në jetën private të artistit, i cili gjithmonë ka preferuar ta mbajë larg syrit të publikut.
Getinjo këto vitet e fundit ka qenë më i distancuar edhe nga projektet muzikore. /Telegrafi/