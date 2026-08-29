Gerrard identifikon pozitën ku Liverpooli ka nevojë ta bëjë një transferim
Steven Gerrard i ka kërkuar Liverpoolit të nënshkruajë një mesfushor mbrojtës specialist përpara se të mbyllet afati kalimtar i verës, duke këmbëngulur se pozicioni i numrit 6 ka "munguar shumë" që kur Fabinho u largua nga klubi në vitin 2023.
Ish-kapiteni i Liverpoolit beson se mesfusha e Andoni Iraolës ka nevojë për një shkatërrues të vërtetë që mund të mbrojë mbrojtjen dhe t'u japë lojtarëve të Liverpoolit më sulmues lirinë për të avancuar.
"Ka një fushë që nuk ka pasur shumë fokus, vetëm në javën e fundit që nga ndeshja me Newcastle. Unë besoj se ata kanë nevojë për një specialist në pozicionin nr. 6, ky është mendimi im", ka thënë fillimisht Gerrard.
"Tani, trajneri mund të ketë ide të ndryshme se si dëshiron që të duket skuadra dhe filozofinë e tij, por mendoj se kësaj skuadre i ka munguar një shkatërrues, dikush që mban mesin e fushës, i cili është një pjesë shumë e rëndësishme e shtyllës kurrizore që kur skuadra transferoi Fabinhon”.
“Mendoj se ai pozicion ka munguar shumë, nuk mendoj se kanë një specialist në atë pozicion”.
“Kjo mund t'u lejojë Dominik Szoboszlait, Ryan Gravenberchit dhe Alexis Mac Allisterit të shkojnë dhe të bashkohen në sulme, për ta siguruar mbrojtjen me katër lojtarë. Mendoj se atyre u mungon shumë ai pozicion”, përfundoi legjenda e Reds. /Telegrafi/