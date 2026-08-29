Enzo Fernandez thuhet se ka arritur një marrëveshje verbale me Manchester Cityn mbi kushtet personale, ndërsa kampionët e Ligës Premier vazhdojnë të ndjekin mesfushorin e Chelseat.

Ylli argjentinas dhe klubi nga Etihad kanë arritur tashmë një marrëveshje.

Megjithatë, transferimi nuk është ende afër përfundimit, pasi City ende nuk i ka paraqitur një ofertë zyrtare Chelseat.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, hapi tjetër do të jetë kontakti midis dy klubeve, ndërsa Chelsea do të vendosë përfundimisht çmimin e kërkuar për të sanksionuar largimin e Fernandez.


Argjentinasi gjithashtu mund të humbasë ndeshjen e ardhshme të Chelseat në fundjavë, duke i shtuar më shumë intrigë situatës së tij.

Chelsea e ka vlerësuar më parë Fernandezin me rreth 140 milionë euro, që do të thotë se City mund të duhet të bëjë një angazhim të rëndësishëm financiar. /Telegrafi/

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