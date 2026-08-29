Enzo Fernandez arrin marrëveshje me Man Cityn për kushtet personale
Enzo Fernandez thuhet se ka arritur një marrëveshje verbale me Manchester Cityn mbi kushtet personale, ndërsa kampionët e Ligës Premier vazhdojnë të ndjekin mesfushorin e Chelseat.
Ylli argjentinas dhe klubi nga Etihad kanë arritur tashmë një marrëveshje.
Megjithatë, transferimi nuk është ende afër përfundimit, pasi City ende nuk i ka paraqitur një ofertë zyrtare Chelseat.
Sipas gazetarit Fabrizio Romano, hapi tjetër do të jetë kontakti midis dy klubeve, ndërsa Chelsea do të vendosë përfundimisht çmimin e kërkuar për të sanksionuar largimin e Fernandez.
🚨🇦🇷 Enzo Fernández has a verbal agreement with Manchester City on personal terms.
Deal depends on club to club decision as #MCFC have not sent official bid yet but contacts will take place soon; decision on price up to Chelsea.
Enzo could be out again this weekend. pic.twitter.com/NW85VXOfRj
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026
Argjentinasi gjithashtu mund të humbasë ndeshjen e ardhshme të Chelseat në fundjavë, duke i shtuar më shumë intrigë situatës së tij.
Chelsea e ka vlerësuar më parë Fernandezin me rreth 140 milionë euro, që do të thotë se City mund të duhet të bëjë një angazhim të rëndësishëm financiar. /Telegrafi/