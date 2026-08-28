Haaland dhe Cherki shkëlqejnë, Manchester City merr fitoren e dytë
Manchester City ka regjistruar një tjetër fitore në Premier League, duke mposhtur Crystal Palace 4-1 dhe duke e nisur sezonin me dy fitore në dy ndeshje.
Heroi i takimit ishte Rayan Cherki, i cili shënoi dy gola, ndërsa Erling Haaland realizoi gjithashtu dy herë, duke udhëhequr ofensivën e skuadrës së Enzo Marescas.
City e zhbllokoi ndeshjen në minutën e 17-të. Haaland u shfaq në zonë dhe, pas një krosimi të bukur, realizoi me kokë për 0-1.
Në fund të pjesës së parë, Cherki pati një tjetër mundësi të artë, por Dean Henderson bëri një pritje fantastike dhe e mbajti Crystal Palace në lojë.
Në minutën e 54-t, Cherki tregoi klas individual, duke depërtuar në zonë dhe duke goditur saktë për 0-2.
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— Manchester City (@ManCityES) August 28, 2026
Vetëm dy minuta më vonë, Crystal Palace u rikthye në lojë pas një autogoli të Gianluigi Donnarummas, ndërsa Yeremy Pino goditi edhe traversën nga një goditje dënimi.
Megjithatë, City nuk u trondit. Në minutën e 59-të, Cherki shënoi sërish me një goditje të fuqishme, duke rikthyer avantazhin prej dy golash dhe duke kompletuar paraqitjen e tij fantastike.
Në minutën e 84-t, ishte radha e Haalandit të shfaqej përsëri. Norvegjezi pranoi një pasim në zonë dhe me një goditje të fuqishme në këndin e sipërm realizoi për 1-4.
Póquer en condición de visitante ✅ pic.twitter.com/vT4d7y7N8N
— Manchester City (@ManCityES) August 28, 2026
Me këtë fitore, Manchester City shkon në gjashtë pikë pas dy xhirove, me Haalandin dhe Cherkin që dërgojnë një sinjal të fortë se City do të jetë sërish pretendent serioz për titullin. /Telegrafi/