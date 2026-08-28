Bradley Barcola pritet të udhëtojë drejt Anglisë të shtunën, teksa po afrohet gjithnjë e më shumë me transferimin e tij nga Paris Saint-Germain te Liverpooli.

Sipas L’Équipe, reprezentuesi 23-vjeçar i Francës po përgatitet të largohet nga Parisi, pasi PSG dhe Liverpooli kanë arritur një marrëveshje për transferimin e tij, me vlerë rreth 140 milionë euro.

Barcola pritet të udhëtojë drejt Anglisë për të përfunduar fazat e fundit të transferimit të tij në Anfield.

Pas mbërritjes në Angli, sulmuesi do të finalizojë detajet e mbetura të marrëveshjes, para se t’i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore dhe të nënshkruajë kontratën me Liverpoolin.

Klubi anglez ka insistuar për sigurimin e shërbimeve të Barcolas, duke vazhduar forcimin e opsioneve të tij në repartin ofensiv.


Marrëveshja mes dy0po}
rtohet se është arritur të enjten, ndërsa shuma prej rreth 140 milionë eurosh do ta bënte francezin një nga transferimet më të shtrenjta në historinë e Ligës Premier. /Telegrafi/

Premier LeagueLiverpoolEkipetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app