Arsenali zhvillon bisedimet e para për transferimin e yllit të Real Madridit
Kampioni i Anglisë, Arsenali thuhet se ka filluar bisedimet për të bërë një transferim të madh nga Real Madridi në ditët e fundit të afatit kalimtar veror.
Sipas gazetarit Alex Crook të talkSPORT, Arsenali ka zhvilluar bisedime fillestare me Real Madridin mbi një transferim të mundshëm të sulmuesit brazilian Endrick.
“Topçinjtë” po shqyrtojnë mundësinë e shtimit të një opsioni tjetër sulmues, ndërsa synojnë të forcojnë skuadrën e tyre për sezonin e ri në Ligën Premier dhe Ligën e Kampionëve.
Arsenal have held talks with Real Madrid over a move for Endrickhttps://t.co/j919GRFH7X
— talkSPORT (@talkSPORT) August 28, 2026
Endrick iu bashkua Real Madridit nga Palmeiras në vitin 2024, por ka pasur vështirësi të sigurojë minuta të rregullta në ekipin e parë në Santiago Bernabeu.
Ai e kaloi sezonin e kaluar në huazim te Lyon, ku koha e vazhdueshme e lojës e ndihmoi të rigjejë formën e tij dhe të fitojë një vend në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës.
Ai shënoi tetë gola dhe dha tetë asistime në 21 paraqitje për Lyon. /Telegrafi/