Chelsea dhe Aston Villa kanë arritur marrëveshje për transferimin e Emiliano Martínezit, me portierin argjentinas që pritet të vazhdojë karrierën në “Stamford Bridge”.

Sipas raportimeve të Matt Law të The Telegraph, marrëveshja është arritur për 8.7 milionë euro, ndërsa transferimi do të jetë i përhershëm.

Lajmin e ka konfirmuar edhe eksperti i transferimeve Fabrizio Romano, i cili ka përdorur formulën e tij të famshme:

“Chelsea ka arritur marrëveshje verbale për transferimin e Emiliano Martínez, HERE WE GO!”, shkroi ai.


Martínez pritet të marrë menjëherë rolin e portierit të parë të Chelseat, me klubin londinez që ka vendosur të ndërhyjë në këtë repart pas paraqitjes së Robert Sánchez në ndeshjen hapëse të sezonit në Ligën Premier ndaj Fulhamit.

Për Martínezin bëhet fjalë për një lëvizje të rëndësishme në karrierë. Argjentinasi është një prej portierëve më të njohur në Ligën Premier dhe ka luajtur rol të rëndësishëm edhe me përfaqësuesen e Argjentinës, me të cilën është shpallur kampion bote.

Marrëveshja tani pritet të formalizohet, me Martínezin që do t’i bashkohet Chelseat si lojtar i përhershëm. /Telegrafi/

Premier LeagueFutbollNdërkombëtareSportEkipetChelsea
telegrafi sport app