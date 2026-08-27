Man City përgatit lëvizje të fundit në afatin kalimtar, Maresca kërkon edhe dy liderë në skuadër
Trajneri i Manchester Cityt, Enzo Maresca, ka pranuar se klubi mund të bëjë lëvizje të tjera në ditët e fundit të afatit kalimtar, me synimin për të shtuar më shumë eksperiencë dhe liderë në skuadër.
City ka humbur një sasi të konsiderueshme eksperience gjatë kësaj vere, pasi Bernardo Silva, John Stones, Nathan Ake dhe Rodri janë larguar nga klubi.
Në fitoren 2-1 ndaj Bournemouthit në ndeshjen hapëse të sezonit, Maresca zbriti në fushë formacionin titullar më të ri të Manchester Cityt në një ndeshje të parë të sezonit që nga viti 2008.
Për këtë arsye, trajneri italian dëshiron të forcojë ekipin me lojtarë më me përvojë dhe me karakter lideri.
Sipas ESPN, Manchester City pritet të bëjë një ofertë për mesfushorin e Chelseat, Enzo Fernandez, përpara mbylljes së afatit kalimtar më 1 shtator. Reprezentuesi argjentinas ishte kapiten i Chelseat sezonin e kaluar.
“Ne kemi lojtarë me përvojë. Përfundimisht, kemi edhe liderë”, deklaroi Maresca.
“Duhet të presim edhe katër apo pesë ditë, deri në mbylljen e afatit kalimtar, për të parë nëse mund të shtojmë një ose dy kapitenë të tjerë, krahas Ruben Dias dhe Erling Haaland, të cilët aktualisht janë dy kapitenët”.
“Është afati kalimtar. Gjithçka mund të ndodhë. Do të shohim. Kanë mbetur edhe katër ose pesë ditë”, përfundoi trajneri i Manchester Cityt.
Kështu, ditët e fundit të afatit kalimtar pritet të jenë vendimtare për Cityn, i cili synon të shtojë eksperiencë dhe lidership në një skuadër që është riformuar ndjeshëm gjatë kësaj vere. /Telegrafi/