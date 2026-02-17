Ganimete Abazi humb nipin në moshë të re: Sa e vështirë të të them lamtumirë
Këngëtarja Ganimete Abazi, e njohur për publikun si Ganja, ka ndarë një lajm të dhimbshëm me ndjekësit e saj në rrjete sociale.
Ajo ka humbur nipin e saj në një moshë të re, një ngjarje që e ka tronditur thellë dhe ka lënë një boshllëk të madh në familjen e saj.
Përmes një mesazhi prekës në Instagram, Ganja ka shprehur dhimbjen e saj, duke theksuar sa e padrejtë është jeta dhe sa mund të godasë në vendet ku dhemb më shumë.
Në fjalët e saj ndjehet lidhja e ngushtë dhe dashuria e pakushtëzuar për nipin e saj.
Postimi i plotë i Ganimetes (pa ndërhyrje):
“Jeta po dijka shpeshherë të jetë e padrejtë dhe të godasë aty ku dhemb më së shumti.
Pusho në paqe, nipi jem, shpirti jem, sepse ne do të jetojmë me dhimbjen për ty, me kujtimet dhe dashurinë që na dhe
Ahhh bre sa e vështirë me ta thënë lamtumirë, Loriku ynë". /Telegrafi/