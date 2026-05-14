Për herë të parë në 28 vjet do të thyhet një “rregull i rreptë” në Eurovision nga përfaqësuesit e Finlandës
Përfaqësueses së Finlandës në Festivalin e Këngës në Eurovision i është dhënë një përjashtim i veçantë për të bërë diçka në skenë që nuk është parë në gati tre dekada.
Violinistes Linda Lampenius iu dha mundësia e rrallë për të luajtur instrumentin e saj drejtpërdrejt në finalen e këtij viti, duke thyer rregullin e rreptë të mbështetjes instrumentale të pararegjistruar për herë të parë në 28 vjet, raporton LADbible.
Finalja e Festivalit të Këngës në Eurovision zhvillohet këtë të shtunë, më 16 maj, në Vjenë.
Përfaqësues nga 25 vende do të performojnë në skenë në kryeqytetin austriak. Për shkak të numrit të madh të interpretuesve dhe nevojës për ndryshime të shpejta midis shfaqjeve, organizatorët zbatojnë rregulla të rrepta për të siguruar që gjithçka të shkojë pa probleme pa vështirësi teknike.
Një nga rregullat më të rëndësishme është që të gjithë interpretuesit duhet të këndojnë drejtpërdrejt, por shoqërimi instrumental duhet të jetë i regjistruar paraprakisht.
Kjo do të thotë që të gjithë muzikantët me instrumente që kemi parë në skenën e Eurovisionit deri më tani, siç është përfaqësuesi britanik Sam Ryder, grupi italian fitues i vitit 2021, Måneskin, apo grupi britanik i këtij viti, Look Mum No Computer, thjesht bënin sikur luanin. Instrumentet në skenë shërbejnë vetëm si pjesë e performancës skenike.
Këtë vit, për herë të parë në 28 vjet, ky rregull do të thyhet nga një konkurrente. Është Linda Lampenius nga Finlanda, e cila interpreton këngën "Liekinheitin" me këngëtarin Pete Parkkonen.
Kënga e tyre konsiderohet si një nga të preferuarat e konkursit dhe vokali i Parkkonen shoqërohet nga Lampenius në violinë. Për shkak të rëndësisë së jashtëzakonshme të violinës në performancën e përgjithshme, asaj iu lejua të luante drejtpërdrejt.