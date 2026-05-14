Burgim i përjetshëm për bashkëshortin që vrau ish-finalisten e “Miss Zvicra”
Një nga krimet më tronditëse të viteve të fundit në Zvicër mori këtë të mërkurë epilogun gjyqësor.
Gjykata Penale e kantonit Basel-Landschaft dënoi me burgim të përjetshëm 44-vjeçarin M. R. për vrasjen makabre të bashkëshortes së tij, K. J., ish-kandidate për “Miss Zvicra”, duke e shpallur fajtor.
Siç mësohet, të mërkurën, gjykata penale e Bazelit e dënoi të pandehurin me burgim të përjetshëm për vrasje dhe cenim të qetësisë së të vdekurit, raportojnë mediet e huaja.
Trupi gjykues e cilësoi aktin si jashtëzakonisht brutal dhe çnjerëzor, ndërsa hodhi poshtë kategorikisht pretendimet e të akuzuarit për vetëmbrojtje.
Kryetari i gjykatës, Daniel Schmid, deklaroi gjatë shpalljes së vendimit se rasti kishte tejkaluar çdo përfytyrim normal njerëzor.
“Ky rast ka bërë që fiksioni të kthehet në realitet. Diçka të tillë personalisht nuk e kam përjetuar në të gjithë karrierën time”, u shpreh ai.
Ngjarja e rëndë ndodhi më 13 shkurt 2024 në shtëpinë e çiftit në fshatin Binningen. Sipas konstatimeve të gjykatës, M. R., i cili punonte si konsulent biznesi, fillimisht e sulmoi fizikisht bashkëshorten dhe më pas e mbyti.
Por ajo që ndodhi më pas ishte edhe më makabre. Në bodrumin e banesës, ai copëtoi trupin e viktimës dhe tentoi të zhdukte gjurmët duke përdorur lëngje kimike për të shkrirë pjesët e kufomës.
Prokuroria e përshkroi aktin si një krim të kryer me gjakftohtësi ekstreme dhe pa asnjë shenjë pendese.
Gjatë procesit gjyqësor, i akuzuari pretendoi se kishte vepruar në vetëmbrojtje, duke deklaruar se bashkëshortja e kishte sulmuar me thikë dhe se mbytja kishte ndodhur aksidentalisht gjatë përleshjes.
Megjithatë, ekspertiza mjeko-ligjore rrëzoi këtë version. Sipas ekspertëve, viktima ishte mbytur me ndihmën e një mjeti, si litar apo objekt i ngjashëm, dhe jo vetëm me forcë fizike.
Gjykata theksoi se përdorimi i një mjeti për mbytje kërkon veprim të vetëdijshëm dhe të qëllimshëm, duke përjashtuar mundësinë e një reagimi instinktiv mbrojtës. “Nuk ekziston asnjë tregues që mbështet tezën e vetëmbrojtjes”, deklaroi kryetari i trupit gjykues.
Sipas hetimeve, sjellja e të dënuarit pas krimit ishte po aq tronditëse sa vetë akti. Pasi pastroi gjurmët e gjakut dhe fshehu mbetjet mortore në bodrum, ai bëri dush dhe doli për vrap. Gjatë vrapit, mori dy fëmijët e përbashkët, të moshës 2 dhe 4 vjeç, nga kopshti dhe doli me ta në restorant, duke u përpjekur të ruante imazhin e një jete normale.