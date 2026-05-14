Trump-Xi dakordohen që Ngushtica e Hormuzit 'duhet të mbetet e hapur', Irani nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore - thotë Shtëpia e Bardhë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe homologu i tij kinez, Xi Jinping, bien dakord që Ngushtica e Hormuzit “duhet të mbetet e hapur”, thotë Shtëpia e Bardhë, ndërsa të dy udhëheqësit janë takuar në Pekin.
Trump dhe Xi diskutuan gjithashtu mbi ndërtimin e progresit në ndalimin e rrjedhës së kimikateve pararendëse të fentanilit në SHBA, si dhe rritjen e blerjeve kineze të produkteve bujqësore amerikane, thuhet në deklaratë.
Tajvani nuk u përmend në përmbledhjen e takimit të Shtëpisë së Bardhë, të cilin e përshkroi si “të mirë”, transmeton Telegrafi.
"Të dyja vendet ranë dakord që Irani nuk mund të ketë kurrë një armë bërthamore", shtoi Shtëpia e Bardhë, mes negociatave të SHBA-së me Iranin për një armëpushim dhe një marrëveshje bërthamore.