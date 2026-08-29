Galatasaray kërkon edhe një yll të Milanit gjatë negociatave për Rafael Leaon
Galatasaray ka kërkuar informacione nga Milani për mesfushorin francez Youssouf Fofana, gjatë negociatave që klubet po zhvillojnë për transferimin e Rafael Leaos, raporton gazetari i njohur Fabrizio Romano.
Kampionët e Turqisë po shqyrtojnë mundësinë për ta transferuar edhe Fofanan në Stamboll, duke e parë 27-vjeçarin si një përforcim të rëndësishëm për mesfushën.
Sipas Romanos, Fofana është i disponueshëm për një transferim në formë huazimi dhe Galatasaray po konsideron seriozisht të bëjë një ofertë për të.
Mesfushori francez raportohet se do ta mirëpriste një transferim në Stamboll, duke e parë Galatasarayn si një mundësi për të nisur një kapitull të ri në karrierën e tij.
Fofana iu bashkua Milanit në vitin 2024 nga Monaco dhe ka kontratë me klubin italian deri në qershor të vitit 2028.
Ai gjithashtu është pjesë e kombëtares së Francës, për të cilën ka regjistruar 21 paraqitje që nga debutimi me ekipin e parë në vitin 2022. /Telegrafi/