Futbolli shkruan një tjetër skenar filmi: Profesori kundër nxënësit në finalen e Botërorit
Finalja e Kupës së Botës 2026 mes Spanjës dhe Argjentinës nuk do të jetë vetëm një betejë mes dy prej përfaqësueseve më të mira të planetit. Ajo do të sjellë edhe një histori unike që pak kush do ta kishte imagjinuar në vitin 2017.
Në njërën anë të stolit do të jetë Luis de la Fuente, ndërsa në tjetrën Lionel Scaloni. Dy trajnerë që dikur nuk ishin rivalë, por mësues dhe nxënës.
Në vitin 2017, De la Fuente ishte një nga ligjëruesit në kursin UEFA Pro të organizuar nga Federata Spanjolle e Futbollit. Mes pjesëmarrësve ndodhej edhe ish-mbrojtësi argjentinas Lionel Scaloni, i cili po përgatitej për hapat e parë në karrierën si trajner. De la Fuente ishte një nga instruktorët e tij në lëndën e teknikës dhe Scaloni ishte ndër kursantët më të vlerësuar të gjeneratës së tij.
Nëntë vite më vonë, jeta i ka vendosur përballë në skenën më të madhe të futbollit.
De la Fuente e ka rikthyer Spanjën në elitën e futbollit botëror, pasi më parë fitoi Ligën e Kombeve dhe Kampionatin Evropian.
Ndërkohë, Scaloni ka ndërtuar një nga epokat më të suksesshme në historinë e Argjentinës, duke fituar Copa America, Kupën e Botës dhe duke e çuar "Albicelesten" në finalen e dytë radhazi të Botërorit.
Marrëdhënia mes tyre ka mbetur gjithmonë e mbushur me respekt. De la Fuente ka folur shpesh me admirim për ish-nxënësin e tij, ndërsa Scaloni nuk e ka fshehur kurrë se trajneri spanjoll ka qenë një nga njerëzit që ndikuan në formimin e tij si teknik.
Të dielën, megjithatë, miqësia dhe kujtimet do të lihen mënjanë.
Profesori dhe nxënësi do të udhëheqin dy kombëtare që synojnë lavdinë më të madhe në futboll. Njëri do të kërkojë të rikthejë Spanjën në majën e botës pas 16 vitesh, ndërsa tjetri synon ta bëjë Argjentinën kombëtaren e parë që mbron titullin botëror që nga Brazili i vitit 1962.
Është një histori që tregon se futbolli nuk është vetëm taktikë dhe trofe. Ndonjëherë ai shkruan skenarë që duken si film: mësuesi dhe nxënësi, të bashkuar dikur në një klasë, tani do të përballen për trofeun më të madh që ekziston./Telegrafi/