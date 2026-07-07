Nga Lionel Scaloni te Andoni Iraola, këta janë studentët e shumtë të ‘mësuesit’ Luis de la Fuente
Çfarë dimë për Luis de la Fuenten? Përveç faktit që ai është trajneri i Spanjës dhe kampion evropian, të jemi të sinqertë - jo shumë kanë njohur për të. Një konservator, që e urren futbollin e klubeve dhe është i fiksuar pas sportit.
Po, ai e shëroi Spanjën nga posedimi steril i topit, duke hyrë nga askund - kush po e ndiqte vërtet me ekipet e të rinjve? Por ekziston një aspekt i karrierës së De la Fuentes për të cilin njerëzit rrallë flasin.
Ai dha mësim në kurset e UEFA-s dhe dha leksione për federatën spanjolle, duke u bërë pjesë e jetës së shumë trajnerëve, ish-lojtarëve dhe madje edhe të një presidenti.
Studentët më të mirë: Scaloni, Alonso dhe Xavi - kush kujt i mësoi?
Le ta fillojmë portofolin me elitën e njohur. Vetë Lionel Scaloni foli për lidhjen e tij me trajnerin e Spanjës.
“Luis ishte mësuesi im i parë në shkollën e trajnerëve. Ai më ndikoi mua, sigurisht. Ai është një person i mirë që më ndihmoi në fazat e hershme. Kontributi i tij është i madh, me të vërtetë. Ne ende i shkëmbejmë mesazhe njëri-tjetrit ndonjëherë", ka thënë Scaloni.
Siç tregon Scaloni, ai u takua për herë të parë me De la Fuenten kur ai stërviste fëmijë në Mallorca. Atëherë trajneri i ardhshëm i Argjentinës e kuptoi se donte të mësonte nga Luis. Në fund, ai përqafoi parimin thelbësor të De la Fuentes - lojtari është gjithmonë më i rëndësishëm se trajneri: "Ashtu si unë, Luis nuk dikton kushtet. Ai i vlerëson lojtarët. Kjo është ajo që na bashkon".
Ai mori një përgjigje të ngrohtë: "Jam i lumtur që e njoh Scalonin. Kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Ai është kampion bote. Jo, nuk është vetëm fat, siç thonë shumë, për ndonjë arsye. Nuk e kuptoj këtë. Lionel është një person fantastik. Tashmë një trajner i shkëlqyer, i cili po ngjitet në lartësi të reja".
Xabi Alonso dhe Xavi nuk kanë folur me aq entuziazëm për De la Fuenten, dhe vetë mësuesi kujton se në rastin e tyre ishte ai që mund të ketë mësuar më shumë.
"Alonso erdhi tek unë kur fillonte në akademinë e Real Madridit. Xavi - para se të përfundonte karrierën e tij në Katar. Të them të drejtën, nuk është e lehtë t'u mësosh lojtarëve të tillë diçka të re, por përvoja e tyre, e cila rridhte përmes çdo bisede, më ndihmoi".
Në Spanjë thonë se De la Fuente është modest. Alonso, për shembull, e konsultoi atë përpara se të merrte drejtimin e Real Sociedad B. Xavi ndonjëherë shkruante kur filloi të stërviste Al-Sadd.
Luis këmbëngul: "Nuk i ndihmova të bëheshin ata që janë, por jam i lumtur nëse këshilla ime i ka ndihmuar në ndonjë mënyrë".
Nxënës të mirë: Iraola, Raul dhe madje edhe Valdes
De la Fuente është një mësues normal dhe kështu ai ka të preferuarin e tij. Scaloni, Alonso dhe Xavi janë raste të qarta. Trajnerë të suksesshëm, që zbulojnë plotësisht potencialin e tyre, me Lionelin ende pranë tij sot. Por Luis ka pranuar se i preferuari i tij, nxënësi i tij absolutisht më i mirë, është Andoni Iraola.
"Andoni bënte gjithmonë pyetje", kujton De la Fuente. "Ai dallohej nga të tjerët me radikalitetin e tij dhe dëshirën për të bërë presion, i pavullnetshëm për t'u larguar nga idetë e ngulitura tek ai nga trajnerë të shkëlqyer si Marcelo Bielsa dhe Ernesto Valverde. Ai më bombardonte vazhdimisht me pyetje rreth psikologjisë. Si e menaxhon dhomën e zhveshjes? Si i përcjell idetë e tua? Rrallë kam parë një uri të tillë!. Ai më bënte nervoz para leksioneve!”.
Iraola nuk ka thënë se De la Fuente e ka formësuar atë, por ka theksuar se gjithmonë ka dashur të konsultohet me Luisin, duke i konsumuar gjërat e reja me litra.
Alessio Lisci gjithashtu ka lavdëruar cilësitë njerëzore të De la Fuentes. Victor Valdes bëri shaka se ai dështoi në akademinë e Barcelonës vetëm sepse nuk ndoqi leksionet e mentorit të tij. Albert Riera tani mund të jetë duke kritikuar Bundesligën pas vështirësive të tij në Eintracht, por atëherë ai shqetësohej se një 'numër i frikshëm detajesh të vogla' do ta mbingarkonin atë në një ligë të lartë - të gjitha të mësuara nga mësuesi i tij.
Lisci ka thënë gjithashtu se edhe pasi mori drejtimin e ekipit kombëtar, De la Fuente nuk ndryshoi. Ai gjithmonë do të ndihmojë me këshilla - thjesht duhet të pyesësh.
Raul nuk ka thënë asgjë për De la Fuenten, por vetë Luis e ka lavdëruar, duke e renditur ndër trajnerët më premtues në botë.
Julio Baptista nuk pati sukses në akademinë e Valladolidit dhe tani po stërvit të rinjtë në shtëpi. Walter Pandiani u bë trajner kryesor dhe luajti nëpër skuadra modeste spanjolle derisa bëri një pushim. Pablo Amo - ish-ndihmës i De la Fuentes me Spanjën u largua për mundësinë për t'u bërë trajner kryesor në Emiratet e Bashkuara Arabe me një kontratë fitimprurëse, dhe Manuel Pablo është shumë i vlerësuar në akademinë e Deportivos dhe drejton ekipin e tyre B.
Montse Tome është një nga gratë e para që ka kaluar nëpër kurset e De la Fuente; në vjeshtën e vitit 2023 ajo bëri histori si gruaja e parë që drejtoi ekipin kombëtar të femrave të Spanjës. Shpejt ajo fitoi Ligën e Kombeve.
Studentët mesatarë: ka edhe një president
Për De la Fuenten, nuk ka nxënës të këqij: disa bëjnë përshtypje, disa janë më pak të talentuar dhe thjesht kërkojnë një perspektivë të re. Luis nuk sheh asgjë të keqe në këtë. Sigurisht, ai do të donte t'i shihte nxënësit e tij në vijën anësore, mundësisht me trofe.
Por, jo të gjithë i arrijnë qëllimet e tyre. Javier Saviola punoi si asistent për Barca B, duke u lodhur pas një viti. Juan Carlos Valeron bëri një periudhë si asistent i akademisë në Las Palmas, shfrytëzoi mundësinë për t'u bërë trajner kryesor i ekipit B të Deportivos dhe dështoi.
Esteban Cambiasso kërkoi licencën e tij me kërkesë të Jose Pekerman, kur ky i fundit e ftoi në stafin e Kolumbisë. Ai e mori licencën, por u largua një muaj më vonë nga trajneri.
Fernando Redondo nuk u përpoq kurrë të bëhej trajner, megjithëse De la Fuente i vlerësonte shumë aftësitë e tij - ashtu si edhe ato të ish-sulmuesit Riki. Alberto Lopo u bë trajner kryesor, por dështoi te Cornella dhe u përqendrua në biznesin e tij.
Gjërat dolën më interesante për Gheorghe Craioveanu. Ai e fitoi licencën duke dashur të stërviste fëmijë, por përfundoi duke u përqendruar në një rol administrativ në Universitatea Craiova. Ai e shijoi aq shumë menaxhimin saqë shkoi më tej dhe u bë president i CSM Slatina, ku kishte filluar si lojtar.
Gheorghe e kujton me nostalgji Luisin. Ai thotë se pas leksioneve të De la Fuentes i kuptoi më mirë trajnerët në rolin e tij si drejtues: "Një periudhë e rëndësishme, e cila shpesh më kujton: një trajner është po aq shumë një person".
‘Kllouni’ i klasës: kampioni i botës që i pëlqen të argëtohet, Capdevila
Pa të paktën një dembel, një klasë thjesht nuk është e njëjtë. De la Fuente kishte një shakaxhi të tillë. Joan Capdevila, sipas Scalonit, dikur 'bëri diçka qesharake'. Më shpesh ai qeshte me shakatë e tij; kampioni i botës nuk ishte pikërisht i fiksuar pas zbatimit.
Sigurisht, Scaloni po ngacmonte. "Ishte njësoj si në shkollë: nxënësit më të mirë ulen përpara dhe Capdevila prapa. Gjithmonë gati për një koment. Ai ishte shpirti i klasës, por për të qenë i sinqertë, ndonjëherë të vinte të telefonoje prindërit e tij", kujton De la Fuente.
Joan mbaroi së luajturi në vitin 2015. Shkaku ishte tragjik: ai këputi ligamentet e gjurit gjatë stërvitjes në Liersen, ku po e mbyllte karrierën e tij në heshtje. Ai u rikuperua dhe e kuptoi se nuk kishte mbaruar. Kështu që një vit më vonë ai u shfaq përsëri në Andorra. Energjia e tij zgjati një sezon dhe ishte atëherë që Capdevila ndjeu se donte të stërviste.
Ai kërkoi licencën e tij. De la Fuente thotë se Joan u përpoq, por "na u desh të gjenim një qasje individuale", sepse ish-mbrojtësi "ndonjëherë bëhej dembel". Ata arritën deri në diplomim, duke e shoqëruar atë në karrierën e trajnerit. Capdevila mezi kishte planifikuar të fillonte të dërgonte CV-të kur Espanyol erdhi dhe i ofroi atij një rol ambasadori. Epo, çfarë mund të bësh – roli i trajnerit duhej të shtyhej.
Të punosh si komentator televiziv? Të japësh fjalime rreth ekipit të artë të Kupës së Botës 2010? E lehtë! Po, Joan ende nuk është bërë trajner - ndoshta një ditë. Mësuesi ka psherëtirë: "Planifikoja të merrja pjesë në, seancat e tij stërvitore. Doja ta shihja atë!".
Njëherë e pyetën De la Fuenten se çfarë i mungonte më shumë - mësimdhënia apo flokët. Luis qeshi: "Flokët e mi! Oh, sa më mungon ajo krifë e trashë... gruaja ime i donte shumë!".
Ai bëri shaka, pastaj u përgjigj më seriozisht: "Duke dhënë mësim, sigurisht. Një përvojë e paçmuar që më dha kaq shumë njohuri. Më ndihmoi të bëhesha trajner i Spanjës. Të bëhem ai që jam tani. E mrekullueshme, apo jo? Unë u jepja leksione, por ishin ata që më mësonin”.
De la Fuente është i sigurt se një ditë do të kthehet në tabelën e zezë. Këtë herë si kampion evropian me përvojë të çmuar në Kupën e Botës. "Më pëlqen t'i ndihmoj njerëzit të formojnë veten. Besoj se kjo është thirrja ime". /Telegrafi/