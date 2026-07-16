I ftohtë akull: Bëhet viral reagimi i Scalonit pas golit të fitores kundër Anglisë
Trajneri Lionel Scaloni e pa Argjentinën e tij të bënte një tjetër rikthim të shkëlqyer për të fituar 2-1 ndaj Anglisë në gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2026.
Pavarësisht se i pa ata të bien në disavantazh 0-1 në fillim të pjesës së dytë, Scaloni i nxiti lojtarët e tij të vazhdonin presionin ndaj Anglisë dhe kjo rezultoi me dy gola në fund të ndeshjes.
Kur Lautaro Martinez shënoi golin e fitores në kohën shtesë, kamerat kapën reagimin e trajnerit argjentinas.
Scaloni nuk reagoi fare ndaj golit, pasi asistentët e tij dhe ata në stol vrapuan për të festuar me lojtarët.
Ai mbajti një shprehje shumë të relaksuar, duke mos treguar ndonjë emocion të fortë duke e ditur se ndeshja nuk kishte mbaruar.
Scaloni, sigurisht, festoi me të madhe pas përfundimit të ndeshjes, por aftësia e tij për të qëndruar i qetë pasi pa momente dramatike si këto është ajo që e ndihmon të qëndrojë në krye të menaxhimit të futbollit ndërkombëtar.
Ky reagim “akull i ftohtë” i Scalonit është bërë tashmë viral në rrjetet sociale dhe të gjithë po pyesin se si është e mundur kjo gjë. /Telegrafi/