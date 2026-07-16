ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Trajneri Lionel Scaloni e pa Argjentinën e tij të bënte një tjetër rikthim të shkëlqyer për të fituar 2-1 ndaj Anglisë në gjysmëfinalet e Kupës së Botës 2026.

Pavarësisht se i pa ata të bien në disavantazh 0-1 në fillim të pjesës së dytë, Scaloni i nxiti lojtarët e tij të vazhdonin presionin ndaj Anglisë dhe kjo rezultoi me dy gola në fund të ndeshjes.

Kur Lautaro Martinez shënoi golin e fitores në kohën shtesë, kamerat kapën reagimin e trajnerit argjentinas.

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Scaloni nuk reagoi fare ndaj golit, pasi asistentët e tij dhe ata në stol vrapuan për të festuar me lojtarët.

Ai mbajti një shprehje shumë të relaksuar, duke mos treguar ndonjë emocion të fortë duke e ditur se ndeshja nuk kishte mbaruar.

Scaloni, sigurisht, festoi me të madhe pas përfundimit të ndeshjes, por aftësia e tij për të qëndruar i qetë pasi pa momente dramatike si këto është ajo që e ndihmon të qëndrojë në krye të menaxhimit të futbollit ndërkombëtar.

Ky reagim “akull i ftohtë” i Scalonit është bërë tashmë viral në rrjetet sociale dhe të gjithë po pyesin se si është e mundur kjo gjë. /Telegrafi/

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