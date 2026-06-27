Formacionet zyrtare, Kolumbi - Portugali: Diaz dhe Ronaldo, luajnë për vendin e parë
Gjithçka është gati për supersfidën mes Kolumbisë dhe Portugalisë, ku do të vendoset pozita e parë në grup.
Dy përfaqësueset kanë publikuar formacionet zyrtare dhe trajnerët kanë hedhur në fushë emrat më të fortë për këtë duel të rëndësishëm.
Portugalia kërkon të konfirmojë dominimin në grup me eksperiencën e Ronaldos dhe kreativitetin e Bruno Fernandes, ndërsa Kolumbia mbështetet te magjia e James Rodriguez dhe shpejtësia e Luis Díaz.
Fituesi i këtij takimi pritet të marrë avantazh të madh në garën për vendin e parë në grup dhe të sigurojë një short më të favorshëm në fazën eliminatore.
Ndeshja fillon në ora 01:30, dhe konsiderohet si një nga ndeshjet më të forta të fazës së grupeve.
Kolumbia: Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumí, Machado; Puerta, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Córdoba.
Portugalia: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
/Telegrafi/