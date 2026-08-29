Feronikeli ’74 dhe Malisheva kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e vlefshme për javën e tretë në Albi Mall Superligën e Kosovës.

Drenicasit janë nikoqir të malishevasve në takimin që pritet të zhvillohet në stadiumin Rexhep Rexhepi nga ora 16:30.

Ekipi i Elon Berishës vjen në këtë ndeshje pas dy humbjeve në dy ndeshjet e para dhe synon pikët e para këtë sezon, në takimin para tifozëve të vet.

Në anën tjetër, ekipi i Thomas Brdaric ka një barazim dhe një fitore, kështu që synon fitoren e radhës ose të paktën një barazim.

Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.

Feronikeli ’74: Odyntsov; Musa, Halili, Thaqi, Prodani; Taipi, Soares, Shabani; Delic, Prapashtica, Dobratiqi;

Malisheva: Avdyli; Pira, Skovgaard, Kryeziu, Bajraktari; Vitija, Ferati; Isgandarli, Xhylani, Uka; Ibishi;

/Telegrafi/

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