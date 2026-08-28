Ballkani fiton në udhëtim te Drenica
Ballkani ka arritur të fitojë në udhëtim te Drenica me rezultat 2-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Therandasit kanë marrë edhe fitoren e dytë në këtë fillim të kampionatit dhe të parën nën drejtimin e trajnerit të ri, Sami Sermaxhaj, i cili u emërua vetëm para një dite.
Pjesa e parë e ndeshjes ishte thuajse e barabartë me raste nga të dyja ekipet, por pa arritur të gjejnë rrjetën.
Vendasit e patën rastin më të mirë në 45 minutat e para me anë të Genc Hamitit, i cili humbi një penallti në minutën e 35-të.
Në pjesën e dytë, përsëri pati raste nga të dyja ekipet, por kësaj radhe vetëm mysafirët ishin të saktë duke gjetur dy herë rrjetën.
Goli i parë i ndeshjes erdhi në minutën e 70-të ma anë të Abou Dosso, i cili shënoi për 0-1 dhe Leart Popaj (90+) që vulosi fitoren 0-2. /Telegrafi/