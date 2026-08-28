Superliga e Kosovës: Java e tretë nis sot me një ndeshje interesante
Java e tretë e Albi Mall Superligës sjell pesë përballje interesante, ndërsa sot (e premte) është në program vetëm një ndeshje.
Xhiroja e tretë elitës së futbollit kosovar do të zhvillohet nga sot (e premte) deri të dielën, me pesë ndeshje në program.
Aksioni nis sot me vetëm një përballje, atë mes Drenicës dhe Ballkanit, e cila zhvillohet nga ora 16:30 në stadiumin “Bajram Aliu” në Skenderaj.
Drenicasit vijnë në këtë ndeshje pas dy barazimeve në dy xhirot e para dhe do të synojnë fitoren e parë, pikërisht para tifozëve të vetë.
Në anën tjetër, therandasit vijnë nga një humbje në ndeshjen e parë dhe një fitore në ndeshjen e dytë, kështu që synojnë të vazhdojnë me rezultate pozitive. /Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate