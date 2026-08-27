Zyrtare: Sami Sermaxhaj rikthehet në krye të Ballkanit
Ballkani ka bërë zyrtare emërimin e Sami Sermaxhajt në postin e trajnerit të ekipit të parë.
Sermaxhaj, i cili konsiderohet si një “njeri i shtëpisë” te klubi nga Suhareka, rikthehet në krye të skuadrës për të marrë përgjegjësinë e drejtimit në një moment të rëndësishëm të sezonit.
Trajneri kosovar nuk është i panjohur për Ballkanin, pasi më herët ka drejtuar ekipin gjatë periudhës nga shtatori i vitit 2018 deri në maj të vitit 2019. Pikërisht njohja e klubit dhe e ambientit përreth skuadrës kanë qenë ndër faktorët që kanë ndikuar në rikthimin e tij.
Me përvojën e fituar ndër vite dhe njohuritë për futbollin kosovar, Sermaxhaj do të synojë t’i japë skuadrës stabilitet dhe rezultate pozitive në sfidat e ardhshme.
Ballkani, ndërkohë, i ka uruar mirëseardhje trajnerit dhe suksese në rikthimin e tij në krye të ekipit, me objektivin për të vazhduar punën drejt synimeve të klubit.
Rikthimi i Sermaxhajt pritet të sjellë një kapitull të ri në stolin e Ballkanit, me trajnerin që tashmë do të ketë për detyrë ta rikthejë skuadrën në rrugën e rezultateve të dëshiruara. /Telegrafi/