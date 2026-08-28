I merr rrjedha e lumit Drin, shpëtohen katër persona - vijojnë kërkimet për 7 vjeçaren
Pesë persona, të afërm me njëri-tjetrin, ishin futur për t’u larë dje pasdite vonë në lumin Drin, në Gjoricë të Bulqizës. Dyshohet se një vajzë rreth 7 vjeç është mbytur.
Burime pranë Policisë së Bulqizës bëjnë me dije se, gjatë kohës kur po laheshin, niveli i lumit Drin është shtuar pas hapjes së portave të hidrocentralit në Dibër të Madhe. Për pasojë, rrjedha e ujit i ka marrë ata.
Familjarët kanë njoftuar Policinë rreth orës 21:00 të mbrëmjes së kaluar. Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, ku për rreth 4 orë kanë bërë të mundur shpëtimin e 4 personave.
Ndërkohë, vijojnë kërkimet për gjetjen e fëmijës, rreth 7 vjeç, që dyshohet se është marrë nga rrjedha e lumit. /Tch/
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