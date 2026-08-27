Tensione në ditën e 89-të të protestës në Shqipëri, Sali Lushaj përplaset fizikisht me Dritan Goxhajn
Një përplasje e ashpër ka ndodhur në ditën e 89-të të protestës në Tiranë.
Sipas Top Channel, i pranishëm në konflikt ishte anëtari i PD, Sali Lushaj, babai i këngëtarit Arkimed Lushaj, i njohur si Stresi.
Ai dhe disa anëtarë të tjerë të Partisë Demokratike po bënin foto gjatë protestës me simbolin e PD, dy gishtat, duke tërhequr vëmendjen e protestuesve të tjerë.
Këta të fundit shkuan për t’i larguar nga aty, gjë që solli përplasje.
Në pamje shihet dhe momenti kur Lushaj përplaset fizikisht me Dritan Goxhajn, një nga nismëtarët e protestës, duke sjellë akoma dhe më shumë tension.
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