Drenica dhe Ballkani kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare për ndeshjen e vlefshme për javën e tretë në Albi Mall Superligën e Kosovës.

Drenicasit janë nikoqir të therandasve në ndeshjen e parë të xhiros, e cila pritet të zhvillohet në stadiumin Bajram Aliu nga ora 16:30.

Ekipi i Jeton Mehmetit vjen në këtë ndeshje pas dy barazimeve radhazi dhe synon fitoren e parë në kampionat, para tifozëve të vetë.

Në anën tjetër, mysafirët vijnë në këtë ndeshje nga një dhe një humbje dhe një fitore, kështu që synojnë fitoren e radhës.

Trajnerët e të dyja skuadrave kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme.

Drenica: Ymeri; Lushtaku, Veliqi, Dervishaj, Musaj; Kote, Hamiti; Vojvoda, Mëziu, Limani; Shillova;

Ballkani: Selmani; Vokrri, Jashanica, Kuc, Dosso; Diene, Domgjoni; Ajazaj, Giovanni, Klinaku; Berisha;

/Telegrafi/

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