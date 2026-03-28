Flet shqip në Hollywood: Bleona Qereti rikujton rolin e saj në “Chief of Station”
Këngëtarja dhe aktorja e njohur shqiptare Bleona Qereti ka rikujtuar së fundmi një nga skenat e saj më ikonike në filmin hollivudian "Chief of Station", ku ajo luan rolin e Biancas.
Në këtë projekt të vitit 2024, artistja shqiptare shfaqet në një moment të veçantë, ku dëgjohet duke folur në gjuhën shqipe, një detaj që ka tërhequr vëmendjen e fansave dhe publikut shqiptar.
Në skenën në fjalë, personazhi i saj komunikon me Benin, rolin kryesor të interpretuar nga aktori i njohur hollivudian Aaron Eckhart. Gjatë bisedës, Bleona dëgjohet duke thënë në shqip: “Është me organizatën, po e lë brenda, por shiko monitorin sepse po përdor një pasword të vjetër”.
Ky moment është vlerësuar si një nga paraqitjet më të spikatura të artistes në film, jo vetëm për rolin e saj, por edhe për përfshirjen e gjuhës shqipe në një produksion ndërkombëtar.
Bleona Qereti vazhdon prej vitesh të ndërtojë karrierën e saj në industrinë e filmit në SHBA, duke u bërë një nga emrat shqiptarë që ka arritur të depërtojë në projekte hollivudiane dhe të përfaqësojë kulturën shqiptare në skenën ndërkombëtare. /Telegrafi/
