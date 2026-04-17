Filmi më i shikuar në Netflix nën kritika, shikuesit pretendojnë se është një kopje e qartë e një hiti të mëparshëm
Filmi i ri i Netflix-it "Thrash", i cili arriti në krye të listës më të shikuar në nivel global, u kritikua ashpër nga shikuesit, të cilët pretendojnë se është një kopje e dukshme e filmit "Crawl".
Në faqen Rotten Tomatoes, filmi ka një vlerësim mjaft të dobët - 41 përqind nga kritikët dhe vetëm 27 përqind nga publiku. Shikuesit e filmit ishin edhe më të ashpër në mediat sociale, veçanërisht në Reddit.
Disa komentuan se filmi dukej sikur ishte shkruar nga inteligjenca artificiale, ndërsa të tjerë thanë se ishte praktikisht i njëjtë me "Crawl", vetëm se aligatorët ishin zëvendësuar nga peshkaqenë.
- YouTube youtu.be
Kritikat lidhen veçanërisht me ngjashmëritë në komplot - personazhe të bllokuar në shtëpi të përmbytura gjatë një stuhie, përpjekje për të mbijetuar duke u ngjitur në mobilje ose çati dhe duke u fshehur nga grabitqarët në ujë.
Ndërsa "Crawl" ka një vlerësim dukshëm më të mirë (rreth 84 përqind në Rotten Tomatoes), shumë mendojnë se "Thrash" nuk arriti të ofrojë asgjë të re ose origjinale.
- YouTube youtu.be
Përmbledhja e filmit thotë: Një uragan i kategorisë 5 godet një qytet bregdetar, duke shkaktuar përmbytje masive që nxjerrin peshkaqenë të vegjël në rrugë. Banorët, përfshirë Lisën shtatzënë, Dakotën agorafobike dhe vëllezërit e motrat e birësuara, duhet të mbijetojnë dëmet nga peshkaqenët dhe stuhitë. Filmi është drejtuar nga Tommy Wirkola.
Në filmin "Thrash" luajnë Phoebe Dynevor si Lisa, një grua shtatzënë që e gjen veten të bllokuar gjatë një stuhie, dhe Whitney Peak si Dakota. Djimon Hounsou, i cili luan rolin e Doktor Dale Edwards, gjithashtu ka një rol të rëndësishëm.
Atyre u bashkohen Matt Nable, Andrew Lees, Alyla Browne, Amy Mathews, Tyler Coppin dhe Chai Hansen, të cilët së bashku përbëjnë pjesën tjetër të kastit në këtë rrëfim mbijetese plot tension. /Telegrafi/