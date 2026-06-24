Fejohet Yolanda Hadid, nëna e dy modeleve të njohura Gigi dhe Bella Hadid
Yolanda Hadid, nëna e dy modeleve të njohura Gigi dhe Bella, raportohet se është fejuar vetëm një vit e gjysmë pas ndarjes nga lidhja e saj e mëparshme.
Modelja 62-vjeçare pritet të martohet me zhvilluesin e pasurive të paluajtshme Randy Kendrick, sipas burimeve për TMZ.
Kendrick thuhet se i ka propozuar asaj më herët gjatë kësaj jave, dhe Hadid e ka pranuar propozimin për martesë.
Foto: Yolanda Hadid / GettyImages
Kjo do të ishte martesa e tretë për Hadid, e cila më parë ka qenë e martuar me Mohamed Hadid — me të cilin ka tre fëmijë — si dhe me David Foster.
Fejesa e ish-yllit të “Real Housewives of Beverly Hills” vjen pas ndarjes së saj në janar 2025 nga ish-i fejuari dhe partneri i saj afatgjatë, Joseph Jingoli.
Foto: Yolanda Hadid me dy vajzat Bella dhe Gigi / GettyImages
Kendrick është themeluesi i kompanisë Xebec, që thuhet të jetë “një platformë kombëtare për pasuri të paluajtshme logjistike”.
Ai ka shërbyer si CEO i kompanisë që nga themelimi i saj në vitin 1996, ndërsa në vitin 2021 mori gjithashtu detyrën e CEO-së së Sandow Lakes Ranch Venture, LLC.