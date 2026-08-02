Pas turneut, Ariana Grande njofton pushim nga angazhimet publike
Ariana Grande ka njoftuar se do të tërhiqet për një periudhë nga jeta publike pasi të përfundojë turneu i saj “Eternal Sunshine” në Londër.
Përfaqësuesit e saj thanë se ajo dëshiron të bëjë një pushim të merituar për t’u fokusuar te mirëqenia dhe për t’u larguar nga vëmendja e vazhdueshme publike e komentet e shumta.
Për shkak të këtij vendimi, Grande nuk do të marrë pjesë në ringjalljen e shfaqjes "Sunday in the Park with George" në Barbican Centre, ku ishte planifikuar të luante përkrah Jonathan Bailey.
Ariana Grande
Megjithatë, do të mbajë të gjitha 10 koncertet e planifikuara në O2 Arena në Londër, nga 15 gushti deri më 1 shtator, duke përmbyllur turneun.
Njoftimi vjen pak ditë pas publikimit të albumit të saj të ri, “Petal”, i cili është pritur shumë mirë nga kritikët.
Së fundmi, Ariana ka reaguar edhe ndaj komenteve për pamjen dhe trupin e saj, duke u bërë thirrje njerëzve të mos komentojnë për shëndetin apo fizikun e saj.
Në këngën "Yes, And?", ajo thekson se jeta dhe trupi i saj janë çështje personale dhe nuk duhet të jenë objekt i komenteve publike. /Telegrafi/
Ariana Grande