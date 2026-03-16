Familja reagojnë dhe kërkojnë falje pas shtrembërimit dhe talljes së Gimbos ndaj Brikenës
Familja e DJ Gimbos ka reaguar publikisht përmes një postimi në Instagram pas kritikave të shumta që pasuan një video virale, ku ai u pa duke imituar ose duke bërë mimikë ndaj Brikena Selmani, gjë që u interpretua nga shumë persona si tallje me pamjen e saj.
Në reagimin e tyre, familjarët e artistit kanë kërkuar falje publike nëse veprimi i tij është kuptuar në mënyrë negative ose ka lënduar Brikenën dhe familjen e saj, duke theksuar se nuk ka qenë qëllimi i tij të ofendojë apo të nënçmojë askënd.
Në postimin e publikuar në Instagram, familja e tij shkruan:
"Si familja e Gimbos, kërkojmë falje nëse imitimi me mimika ndaj Brikenës është kuptuar keq apo ka lënduar atë dhe familjen e saj.
Besojmë që nuk ka qenë qëllimi i tij të ofendojë apo të nënçmojë askënd.
Duhet të kemi parasysh që ai ndodhet në izolim dhe nën presionin e lojës në Big Brother, gjë që ndonjëherë ndikon në reagime apo situata që mund të duken ndryshe jashtë.
Respekti ndaj çdo personi dhe familjeje është shumë i rëndësishëm për ne dhe shpresojmë që kjo të kuptohet si një situatë e momentit.Kërkojmë falje sinqerisht dhe shpresojmë në mirëkuptim.
Familja e Gimbos".
Familja gjithashtu thekson se respekti ndaj çdo personi dhe familjeje është shumë i rëndësishëm për ta dhe shpresojnë që kjo situatë të shihet si një moment i ndikuar nga rrethanat e lojës në Big Brother, ku presioni dhe izolimi mund të ndikojnë te banorët. /Telegrafi/