E shtrembëron dhe e përqesh, familja e Brikenës i reagojnë Gimbos: Të merresh me fytyrën e një vajze është thjesht ‘ulërimë’ për vëmendje
Ngjarjet në Big Brother VIP Albania 5 duket se reflektojnë edhe jashtë atij formati.
Së fundmi një gjest i Gimbos ka marrë vëmendje të madhe dhe është shpërndarë gjithandej.
Madje edhe në Instagramin zyrtar të modeles, që menaxhohet nga familjarët.
DJ nga Kosova e përqesh dhe tallet me pamjen e saj, ndonëse ky veprim mori reagime të shumta.
Në Instagram të Brikenës është ndarë videoja e Gimbos dhe shkruan: "E kuptojmë panikun e nominimit, po të merresh me fytyrën e një vajze është thjesht ‘ulërimë’ për vëmendje".
"Disa kanë mimika, e disa kanë vetëm maska që po u bien çdo ditë. Publiku i sheh të dyja. Kush qesh i fundit, qesh më mirë", thonë më tej.
Brikena dhe Gimbo ndërkaq janë në televotim për të martën, ku njëri prej tyre do të eliminohet nga gara. /Telegrafi/