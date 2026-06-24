Fabio Cannavaro përulet para Cristiano Ronaldos: Tregoi se është një nga më të mëdhenjtë në histori
Përzgjedhësi i Uzbekistanit, Fabio Cannavaro, foli në konferencën për shtyp pas humbjes së rëndë 5-0 ndaj Portugalisë në ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të Kupës së Botës 2026, duke i thurur elozhe Cristiano Ronaldos.
“U përgatitëm me kujdes. E studiuam Portugalinë, punuam në organizimin tonë mbrojtës dhe folëm shumë për Ronaldon”.
“Por disa lojtarë kanë aftësinë ta ndryshojnë një ndeshje në një moment të vetëm dhe sot Cristiano tregoi saktësisht pse është një nga futbollistët më të mëdhenj në histori”.
Trajneri italian u ndal edhe te dy golat e shënuar nga kapiteni portugez.
“Dy golat e tij ishin të ndryshëm, por të dy treguan cilësinë e tij. Lëvizja, koha e reagimit dhe qetësia para portës ishin të jashtëzakonshme. Edhe kur mendon se e ke situatën nën kontroll, ai gjen një mënyrë për të krijuar rrezik dhe për të ndëshkuar gabimet”.
Cannavaro theksoi se ajo që e impresionon më shumë te Ronaldo nuk janë vetëm golat, por edhe mentaliteti i tij.
“Në moshën që ka, ajo që më bën më shumë përshtypje nuk janë vetëm golat, por edhe mentaliteti i tij. Ai vazhdon të luajë me urinë e një lojtari të ri që dëshiron të dëshmojë veten. Pikërisht ky qëndrim i dallon lojtarët e mëdhenj nga ata legjendarë, si ai”.
Ndërkohë, Portugalia do ta zhvillojë përballjen ndaj Kolumbisë, derisa Uzbekistani ka punë me Dr. Congon./Telegrafi/