Është publikuar traileri i parë për filmin e ri "Spider-Man": Tom Holland sërish në rolin e heroit popullor
Traileri i parë për filmin "Spider-Man: Brand New Day" sjell rikthimin e Tom Holland si Spider-Man, një nga heronjtë më të famshëm të Marvel.
Është filmi i katërt i pavarur i Spider-Man brenda Universit Kinematografik Marvel (MCU), premiera e të cilit është planifikuar për 31 korrik.
Vazhdimi i filmit “Brand New Day” shënon paraqitjen e parë të Holland në kinema si një personazh i filmave të Marvel që nga filmi i suksesshëm i vitit 2021 “Spider-Man: No Way Home”, i cili fitoi më shumë se 1.9 miliardë dollarë në të gjithë botën.
Ngjarjet e filmit të ri vazhdojnë ngjarjet e pjesës së mëparshme, ku Peter Parker bën një sakrificë të madhe për të shpëtuar Nju Jorkun dhe multiversin nga shpërbërja.
Rezultati i magjisë së Doktor Strange ishte mbërritja e keqbërësve nga dimensione të tjera, siç janë Goblini i Gjelbër dhe Doktor Oktapodi. Për të ndaluar shkatërrimin, Piteri pranon t'i lërë të gjithë të harrojnë identitetin e tij të vërtetë, përfshirë të dashurën e tij MJ (Zendaya) dhe mikun e tij më të mirë Ned (Jacob Batalon).
I përballur me humbjen dhe pikëllimin për vdekjen e tezes së tij May (Marisa Tomei), Piteri fillon një kapitull të ri si Njeriu merimangë, duke veshur një kostum të ri të kuq dhe blu të frymëzuar nga librat komikë.
Vazhdimi i "Spider-Man: Brand New Day" bashkon një numër personazhesh të njohur dhe të rinj nga Universi Marvel.
Në film luajnë Mark Ruffalo si Hulk dhe Jon Bernthal si Ndëshkuesi, ndërsa Michael Mando kthehet si Scorpion nga “Spider-Man: Homecoming”.
Sadie Sink, e njohur për serialin "Stranger Things", Tramell Tillman nga seriali "Severance", Liza Colon-Zayas ("Ariu") dhe Marvin Jones II, i cili portretizon gangsterin Tombstone, i bashkohen kastit. /Telegrafi/