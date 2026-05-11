Emilie Kiser në përvjetorin e vdekjes së të birit: Vendosa të ndërpres xhirimet, çdo ditë është e tmerrshme
Influencuesja Emilie Kiser ka njoftuar se do të marrë një pauzë nga rrjetet sociale dhe nga xhirimet, teksa po i afrohet njëvjetori i tragjedisë ku humbi jetën djali i saj 3-vjeçar, Trigg.
Në një video emocionuese në TikTok, Kiser tregoi se ky muaj është 'gdhendur' në jetën e saj dhe të familjes në një mënyrë që nuk e kishin imagjinuar kurrë.
Ajo tha se është jashtëzakonisht e vështirë të pranojë se po bëhet pothuajse një vit dhe se, kur je në zi, koha nuk ndihet më normale - matet me momente dhe me përpjekjen për të kaluar pjesën tjetër të ditës.
Foto: TikTok
Trigg ndërroi jetë në spital më 18 maj 2025, gjashtë ditë pasi ra në pishinën e oborrit të shtëpisë së tyre, në një moment kur Emilie nuk ishte aty.
Bashkëshorti i saj, Brady Kiser, në atë kohë po kujdesej për djalin më të vogël të çiftit, Theodore, i cili tani është një vjeç.
Pas ngjarjes, Emilie ngriti padi për të mbajtur të fshehta nga publiku të dhënat/raportet e vdekjes së djalit.
Pas humbjes, ajo bëri disa muaj pushim nga rrjetet sociale, ku numëron mbi 7 milionë ndjekës në TikTok dhe Instagram.
Kiser theksoi se po mundohet të jetë e pranishme për familjen, edhe pse po i afrohet një periudhë shumë e rëndë.
@emiliekiser As always, I am so grateful for all of your support. Right now, I’m going to be taking a much needed break and focus on my little family and honoring Trigg. I will see you guys in a couple weeks & hope you have a safe and peaceful Mother’s Day💛
♬ original sound - Emilie
Pranoi se do të donte të qëndronte në shtrat gjithë ditën, por nuk e ka atë mundësi, sepse duhet të jetë pranë njerëzve të saj.
Sipas saj, duke hyrë në këtë muaj, nuk e kishte parashikuar sa shumë do ta ndikonte edhe fizikisht: ndihet e rraskapitur dhe e lodhur.
Në fund, Emilie tha se do të pauzojë xhirimet dhe do të fokusohet te familja. /Telegrafi/