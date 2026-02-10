Elijona e prekur pas fjalëve të dajës: Më vjen keq për ata që nuk janë më dhe nuk mund të flasin të vërtetën
Elijona Binakaj u trondit të hënën nga një deklaratë e dajës së saj që iu zbulua në Prime.
I njëjti pak ditë më parë pas rrëfimit të banores, dha një tjetër version të ngjarjes.
Por pas bujës së madhe në rrjete sociale e media u bë një tjetër reagim nga daja, me fjalë krejtësisht të tjera.
Elijona pa të dy versionet dhe tregoi në një formë se nuk ka edhe aq raporte të mira me të, e që nuk kanë folur që dy vite.
Kjo situatë e preku shumë dhe e bëri që ta mendonte edhe pas spektaklit.
"Si serial turk jeta, pse", tha ajo fillimisht.
Tutje u shpreh: "Mua po më vjen keq për ata që nuk janë më këtu edhe nuk mund të flasin, të flasin të vërtetën e vet dhe për babanë tim. Edhe kjo ndodhi". /Telegrafi/
