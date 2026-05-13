Ekipi i filmit "Fast and Furios" pozoi para shfaqjes në Festivalin e Filmit në Kanë, vajza e Paul Walker iu bashkua atyre
Kasti i filmit "Fast and Furios" pozoi për fotografët para një shfaqjeje speciale në Festivalin e 79-të të Filmit në Kanë.
Kjo shfaqje pasoi 25-vjetorin e serialit të njohur. Ndër të pranishmit para shfaqjes ishin Vin Diesel, Michelle Rodriquez dhe Jordana Brewster, të cilët pozuan për një konferencë fotografike. Përveç kësaj, atyre iu bashkuan edhe aktorë të tjerë nga filmi, të cilët e shijuan së bashku para dhe gjatë shfaqjes.
Atyre iu bashkua edhe Meadow Walker, vajza e Paul Walker, e cila tani është 27 vjeç.
Foto: Reuters
Neal H. Moritz gjithashtu pozoi për median me humor të mirë. Këto skena u kujtuan fansave serinë legjendare, të cilën ata e adhurojnë të rikthehen dhe që gjithmonë e adhurojnë ta shikojnë.
Përveç kësaj, Studio Universal konfirmoi zyrtarisht së fundmi publikimin e episodit të ardhshëm të “Fast and Furios”, premiera e të cilit do të jetë më 17 mars 2028.
Gjatë 25 viteve të fundit, filmat "Fast and Furious" kanë fituar gjithsej 7.3 miliardë dollarë, duke i bërë ato françizën më fitimprurëse dhe më jetëgjatë të Universal. /Telegrafi/
