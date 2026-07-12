Egli Tako rrëfehet për dashurinë, Big Brother VIP dhe jetën private: Vajza duhet të jetë princesha në një lidhje
Egli Tako bëri një nga rrëfimet e saj më personale në “Grida Duma Podcast”, ku ka folur hapur për përvojën në Big Brother VIP, mënyrën se si e sheh dashurinë sot, marrëdhëniet mes çifteve dhe ndryshimet që ka bërë në jetën e saj pas përfundimit të formatit.
Duke kujtuar eksperiencën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Egli u shpreh se është e pamundur të kuptosh atë që përjetojnë banorët pa e provuar vetë.
“Kur hyn aty nuk e di nëse jeta vazhdon jashtë”, tha ajo.
Foto: YouTube
Në intervistë, këngëtarja ndau edhe këndvështrimin për marrëdhëniet në ditët e sotme, duke theksuar se, sipas saj, njerëzit po humbasin aftësinë për të dashur me përkushtim.
“Sot njerëzit nuk po dashurojnë më njeriun, nuk ta japin kohën. Në marrëdhënie vajzës i lejohet të jetë më e përkëdhelur. Në një lidhje vajza duhet të jetë princesha, jo mashkulli. Këtë duhet ta pëlqej edhe partneri, do ta bënte më burrë”, u shpreh Egli.
Ajo ndaloi edhe te fenomeni i materializmit në lidhje, duke thënë se shumë djem përpiqen t’i impresionojnë vajzat përmes luksit, në vend që të ndërtojnë një raport të sinqertë dhe të vërtetë.
Ish-banorja foli gjithashtu për një ndryshim personal që ka bërë së fundmi, duke treguar se ka hequr dorë nga trupi shumë muskuloz që kishte ndërtuar me vite.
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“Më pëlqen trupi që kam tani, më i hollë dhe femëror”, tha ajo.
Sa i përket jetës sentimentale, Egli pranoi se ndonjëherë i mungon të ketë një partner pranë, veçanërisht gjatë fundjavave, por theksoi se nuk është e gatshme të pranojë një marrëdhënie që nuk e bën të lumtur. /Telegrafi/