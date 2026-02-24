E quajti "pedofil" për shkak të fiksimit ndaj Selin, DJ Gimbo i kërkon falje publike Mirit në BBVA
Në spektaklin “prime” të së martës në Big Brother VIP Albania 5, banorët dhe publiku u përballën me një debat të nxehtë rreth një ofendimi të rëndë që DJ Gimbo i kishte bërë Mirit gjatë javës.
DJ Gimbo e kishte quajtur Mirin “pedofil”, një shprehje që erdhi si pasojë e nervozizmit gjatë një diskutimi, duke e lidhur akuzën me flirtimet e mundshme të Mirit me Selin, e cila është shumë më e re në moshë.
Megjithatë, pas tensionit të krijuar, DJ Gimbo kërkoi falje për përdorimin e këtij termi, duke theksuar se kishte vepruar nën ndikimin e debatit dhe nuk kishte pasur qëllim të ofendonte personalisht.
Reagimi i tij u prit me vëmendje nga banorët dhe shikuesit, duke nënvizuar rëndësinë e kufijve në komunikimin mes pjesëmarrësve të reality show-t. /Telegrafi/