“E përfundova lojën”, Messi jep përgjigjen më të ftohtë pasi gazetari e krahason karrierën e tij me një videolojë
Duke folur me median përpara finales së Kupës së Botës FIFA 2026, Lionel Messi u pyet të reflektonte mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që ka përcaktuar karrierën e tij.
Një gazetar e krahasoi rrugën futbollistike të Messit me një videolojë, duke sugjeruar se ai ka kaluar vite duke zhbllokuar një sfidë pas tjetrës në rrugën e tij drejt momenteve më të mëdha.
“Jeta jote sportive është si një lojë, apo jo? Vazhdon të zhbllokosh nivele. Nuk e ke mundur kurrë Anglinë, pastaj ke luajtur dhe fituar… vazhdon të zhbllokosh nivele të vogla derisa të arrish në këtë moment - finalen. Çfarë vjen më pas?”, pyeti gazetari.
Lionel Messi reagon ndaj fotos virale të vitit 2007 me Lamine Yamalin para finales së Kupës së Botës
Kapiteni i Argjentinës dha përgjigjen më të ftohtë të imagjinueshme.
“E përfundova tashmë në Kupën e Botës së fundit. E përfundova lojën”, tha Messi me një buzëqeshje.
Pasi më në fund ngriti trofeun e Kupës së Botës me Argjentinën në vitin 2022, Messi arriti qëllimin përfundimtar që i kishte shpëtuar për kaq shumë kohë.
Tani, pa asgjë tjetër për të provuar, ai vazhdon të luajë për dashurinë e pastër për futbollin - ndërsa ende ndjek më shumë histori në skenën më të madhe. /Telegrafi/