Lionel Messi reagon ndaj fotos virale të vitit 2007 me Lamine Yamalin para finales së Kupës së Botës
Kapiteni i Argjentinës, Lionel Messi, ka komentuar mbi fotografinë ikonike të vitit 2007, ku ai shihet duke larë foshnjën Lamine Yamal, përpara përballjes së tyre shumë të pritur në finalen e Kupës së Botës 2026 kundër Spanjës.
Spanja dhe Argjentina do të luajnë të dielën mbrëma finalen e madhe të Kupës së Botës dhe tashmë emrat e Messit dhe Yamalit po cilësohen si dy nga lojtarët kryesorë të secilës skuadër.
Historia e këtyre dy lojtarëve është interesante dhe lidhet mjaft shumë edhe përkundër diferencës së madhe në moshë, pasi Messi sa luante te Barcelona kishte lartë një herë Yamalin pas një kampanje nga Unicef.
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Tash pas plotë 19 vitesh, ajo fotografi është bërë virale dhe Messi ka thyer heshtjen duke folur për herë të parë rreth asaj ngjarje.
“Sinqerisht, ajo foto është çmenduri sepse kjo është thjesht jeta, apo jo?”, ka thënë fillimisht Messi.
“Bëra një foto me të kur ishte foshnjë, dhe tani ja ku jemi gati të përballemi me njëri-tjetrin në finalen e Kupës së Botës”.
"Lo de esa foto es una locura. Él era un bebé y ahora estamos los dos en una final de una Copa del Mundo".
Lionel Messi, sobre la histórica foto junto a Lamine Yamal tomada para UNICEF.pic.twitter.com/8TFlbtaqYS
— Pablo Giralt (@giraltpablo) July 18, 2026
"Lamine është një talent i jashtëzakonshëm. E kam ndjekur nga afër sepse luan për klubin që e dua [Barcelonën]. Gjithmonë i uroj më të mirën dhe gjithmonë dua më të mirën për të”.
“Në vetëm 19 vjeç, Lamine është tashmë një nga figurat kryesore në futbollin botëror dhe e ka gjithë karrierën përpara”.
"Ai ka një mundësi të mrekullueshme për të arritur diçka vërtet historike - të cilën ne, këtë herë, do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë ta parandalojmë. Dua vetëm t'i uroj gjithë të mirat”.
“Tani për tani, ai është padyshim një nga lojtarët më të mirë në botë. Nuk ka dyshim për këtë. I uroj fat, sepse çdo gjë që është e mirë për të, do të jetë e mirë edhe për Barcelonën", përfundoi legjenda argjentinase. /Telegrafi/