Messi-Yamal dhe besëtytnia e numrit 19 për të dominuar botën
Lionel Messi dhe Lamine Yamal, të lidhur përgjithmonë nga numri 19. Numri përsëritet aq shpesh në karrierën e tyre saqë, nganjëherë, bëhet i frikshëm nëse marrim kohë për ta analizuar.
Dy superyjet do të përballen me njëri-tjetrin për herë të parë në karrierën e tyre, pasi u takuan 19 vjet më parë në setin e famshëm fotografik ku Messi e “lau” Yamalin.
Ky imazh është rishfaqur sepse rrugët e tyre do të kryqëzohen përsëri 19 vjet më vonë në një finale të Kupës së Botës.
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Sikur kjo të mos mjaftonte, është gjithashtu e jashtëzakonshme që të dy debutuan në Kupën e Botës në moshën 19 vjeçare (të dy mbushën 19 vjeç gjatë turneut). Lamine Yamal po e bën këtë në këtë edicion, dhe Messi e bëri këtë në vitin 2006.
Edhe më e habitshme është se të dy debutuan në një Kupë Bote duke veshur fanellën me numër 19.
Të njëjtin numër që të dy e mbanin te Barcelona, megjithëse debutimi i Messit ishte me numrin '30'. Por, ai shpejt vazhdoi me numrin 19, të njëjtin numër që Lamine mbante për Blaugranët përpara se të merrte numrin '10' që Leo e mbajti për shumë vite.
Për t’i nxitur më tej teoricienët e konspiracionit, ia vlen të kujtojmë se finalja e Kupës së Botës, ku të dyja ekipet do të garojnë për titullin, do të jetë më 19 korrik.
Numri vazhdon të përsëritet, duke na sjellë ndërmend filmin e Joel Schumacher “23” me protagonist Jim Carrey, i cili është i fiksuar pas këtij numri. Një film që u shfaq premierë... 19 vjet më parë!
Gjurmim bonus: Argjentina ka 19 gola në këtë Kupë Bote dhe Lamine ka 18, midis golave dhe asistimeve... A do të jenë 19 të dielën? /Telegrafi/