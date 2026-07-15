“E krahasuam me Zidane dhe Platini”, gazetari francez shfrynë ndaj Olise dhe Mbappe
Kombëtarja e Spanjës është finalistja e parë e Kupës së Botës, pasi mposhti Francën 2-0 në gjysmëfinale në Dallas. Në një ndeshje ku dominuan plotësisht, spanjollët festuan me golat e Mikel Oyarzabal nga penalltia dhe Pedro Porro për të arritur në finalen e tyre të dytë në historinë e kësaj gare. Francezët luajtën një lojë të dobët dhe praktikisht i mbaruan mundësitë reale.
Michael Olise (24 vjeç), një nga lojtarët më të mirë të Francës dhe të Kupës së Botës, nuk ishte në nivelin që luajti në pjesën tjetër të turneut. Ai shënoi pesë asistime në gjashtë ndeshje dhe është asistuesi më i mirë i Kupës së Botës, por pas gjysmëfinales u kritikua si lojtarët e tjerë.
"U rrëmbyem nga të gjithë. Thuhej se Olise dhe Mbappe ishin dyshja më e mirë që Franca kishte pasur ndonjëherë. Ne po e vendosnim Olise në tavolinë me Zidanen dhe Platinin, dhe ai as nuk është në kuzhinë ende", ka thënë fillimisht Daniel Riolo, një gazetar i mediumit francez RMC.
“Gjithçka që ka bërë deri më tani në turne, e ka bërë sepse kishte kohën dhe hapësirën. Por kur u vu në presion në mes të fushës, kuptuam se numri klasik dhjetë nuk mund të mbijetojë në futbollin e sotëm", shtoi Riolo.
⭐❌ @DanielRiolo : "Olise a été mis à la table de Zidane et Platini... Alors qu'il n'est même pas à la cuisine." pic.twitter.com/k1NpgPY53q
— After Foot RMC (@AfterRMC) July 14, 2026
RMC raporton se Olise nuk dribloi fare dhe humbi shumë topa, gjë që e bëri nervoz. Trajneri Didier Deschamps e nxori jashtë loje në minutën e 72-të, kur hyri në fushë Rayan Cherki.
Rreth Olise
Olise është një mesfushor sulmues 24-vjeçar për Francën dhe Bayern Munich. Në Kupën e Botës, ku ai luajti si numër 10 pavarësisht se ishte anësor, ai asistoi pesë gola, duke e bërë atë asistuesin më të mirë të turneut deri tani.
Performancat e tij mbresëlënëse në Kupën e Botës vijnë pasi ai bëri 52 paraqitje, 22 gola dhe 31 asistime për Bayernin sezonin e kaluar. Shumë e konsiderojnë atë një nga favoritët për Topin e Artë 2026.
Ai ka lindur në Londër, por për shkak të origjinës së tij franceze, ai ka luajtur për të gjitha ekipet kombëtare franceze.
Ai luajti për Arsenalin, Chelsean, Manchester Cityn dhe Readingun në moshën e re. Ai debutoi si profesionist te Crystal Palace, nga i cili Bayerni e bleu në vitin 2024 për 53 milionë euro. Sot, Transfermarkt vlerëson vlerën e tij në 150 milionë euro. /Telegrafi/