“E ke merituar”, Londrimi zbulon çfarë i tha Demet Ozdemir pas daljes nga Big Brother
Fituesi i edicionit të katërt të Big Brother VIP Kosova, Londrim Mekaj, në emisionin Prive në Klan Kosova ka folur rreth përvojës së tij në shtëpinë më të famshme në vend.
Gjatë intervistës, Mekaj ndau edhe një moment që e cilësoi si ndër më të veçantët pas përfundimit të spektaklit.
Ai tregoi se aktorja e njohur turke Demet Ozdemir e cila e kishte bërë “folloë” në rrjetet sociale, i kishte kthyer përgjigjeje edhe një mesazhi që Londrimi i kishte dërguar si falënderim.
“Top momenti ka qenë kur e pashë që aktorja turke Demet Ozdemir ma kishte bërë folloë. Dje ia çova një voice për me e falënderu dhe ma ktheu, ‘Londrim, je një nga favoritët e mi, e ke merituar”, tha ai.
Tutje shtoi: “Besoj se kemi me u taku një ditë. Të dua”.
Kjo ndodhi në kohën kur ai ishte brenda, ndonëse vazhdimisht përmendi emrin e aktores në BBVK.
Duket se fama që mori kaloi edhe përtej kufijve shqiptarë, duke u pëlqyer për stilin e tij dhe karakteristikat si lojtar. /Telegrafi/
