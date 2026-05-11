Duke kënduar e kërcyer me "DJ" të Rezarta Shkurtës, çfarë po paralajmërojnë Selin dhe Gimbo?
Selin Bollati dhe DJ Gimbo kanë publikuar një video, ku shihen duke kënduar e kërcyer së bashku.
Çifti shihet duke interpretuar "DJ" të Rezarta Shkurtës, duke e kthyer në virale.
"Keni pyetur për këtë, së shpejti", ka qenë përshkrimi që i është vënë videos.
Shumë nga fansat kanë aluduar se do të bëhet një 'remake' nga ana e tyre, pasi daton që shumë vite.
Dyshja duken të lumtur krah njëri-tjetrit e me plot stil në paraqitje, duke marrë vëmendjen e të gjithëve.
Se çfarë janë duke përgatitur për publikun, mbetet për t'u parë ditëve në vijim.
Megjithatë, mbeten shumë të dashur e të pëlqyer edhe pas Big Brother. /Telegrafi/
@selinbollati you all asked for it … @DjGimbo 🫰🏼 #comingsoon #viralvideo #selimbo #fyp ♬ original sound - Nostalgjiku 👻