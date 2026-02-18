Dua Lipa uron 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa, ka uruar të gjithë shqiptarët për Pavarësinë e Kosovës përmes një postimi të veçantë në rrjetet sociale.
Edhe pse urimi erdhi një ditë pas festës zyrtare, mesazhi i saj është përshëndetur nga fansat dhe komuniteti shqiptar, duke theksuar lidhjen e saj të fortë me vendin e lindjes.
Më 17 shkurt 2026, Kosova shënoi 18 vjetorin e Pavarësisë, duke organizuar një sërë aktivitetesh në Prishtinë.
Foto: Instagram
Po ashtu u mbajt edhe një protestë "Drejtësi, jo politikë", në mbështetje për ish-krerët e UÇK-së që ndodhen në Hagë.
Lipa ka qenë gjithmonë aktive në promovimin e Kosovës në skenën ndërkombëtare, duke e përmendur vendin e saj të lindjes në intervista, koncertet dhe projektet muzikore.
Ajo shpesh shpreh krenarinë për rrënjët e saj shqiptare dhe e sheh këtë lidhje si pjesë të rëndësishme të identitetit personal dhe profesional.
Mesazhi i saj për 18-vjetorin e Pavarësisë është një reflektim i respektit dhe dashurisë që këngëtarja ka për vendin e saj. /Telegrafi/
