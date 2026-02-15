Dua Lipa bëri një paraqitje të papritur në Festivalin e Filmit në Berlin për të shoqëruar të fejuarin e saj, Callum Turner, në premierën botërore të filmit të tij të ri “Rosebush Pruning”.

Ata festuan Ditën e Shën Valentinit në tapetin e kuq, duke pozuar të dashuruar dhe të lumtur për fotografët.

Lipa kishte veshur një fustan romantik prej dantelle, ndërsa Turner një kostum elegant.

Foto: Getty Images

Pas disa buzëqeshjeve dhe puthjeve në faqe, Lipa i la hapësirë Turnerit për të marrë vëmendjen.

Filmi, një satirë nga regjizori Karim Ainouz, ndjek katër vëllezër e motra amerikane që jetojnë në izolim dhe shijojnë pasurinë e trashëguar, duke sfiduar babanë e tyre të verbër dhe duke kërkuar dashuri dhe vlerësim tek njëri-tjetri.

Foto: Getty Images

Konfliktet familjare përshkohen kur djali më i madh njofton lidhjen me të fejuarën e tij, duke çuar në zbardhjen e së vërtetës për vdekjen e nënës dhe shkatërrimin gradual të lidhjeve familjare.

Gjatë konferencës për shtyp, Turner u pyet për thashethemet se mund të jetë James Bond i ardhshëm, por ai shmangu komentet.

Foto: Getty Images

Aktori Tracy Letts qeshi dhe tha se ishte shaka se ai do të ishte James Bond. /Telegrafi/

YjetMagazina