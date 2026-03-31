Drenusha Latifi merr vëmendjen në tribunat e ndeshjes Kosovë-Turqi, ndërsa bën tifo për Kombëtaren e vendit
Këngëtarja dhe ish-missi shqiptar, Drenusha Latifi, është një tjetër figurë publike që po e ndjek nga afër ndeshjen historike në stadiumin Fadil Vokrri, ku po përballen Kosova dhe Turqia.
Artistja ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram disa fotografi nga tribunat, ku shfaqet mjaft tërheqëse e veshur me fanellën e Kosovës, duke treguar hapur mbështetjen për përfaqësuesen.
“Kosova”, ka shkruar ajo në përshkrimin e këtyre imazheve, duke shoqëruar postimin me entuziazëm për ekipin kombëtar.
Drenusha Latifi është vetëm një nga personazhet e shumta VIP që po e ndjejnë nga afër këtë ndeshje historike, e cila në rast fitoreje mund ta kualifikojë Kosovën për herë të parë në Kampionatin Botëror.
Atmosfera në stadium është elektrizuese, ndërsa mbështetja nga figurat publike po i shton edhe më shumë emocionet e mbrëmjes. /Telegrafi/